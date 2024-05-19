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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №300 - Київ (439425) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
876,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), 25 мм х 72 мм (299)
876,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 30
Всього: упаковка (2)
873,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 11-А
Всього: упаковка (1), 25 мм х 72 мм (253)
876,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: 25 мм х 72 мм (173)
879,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: 25 мм х 72 мм (290)
879,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Всього: упаковка (1)
840,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 14
Всього: 25 мм х 72 мм (248)
876,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: 25 мм х 72 мм (81)
641,52
Економія: -55,92 грн
585,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чайки, вул. Лобановського, 24
Всього: 25 мм х 72 мм (295)
627,72
Економія: -57,72 грн
570,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Погребище, вул. Хмельницького Богдана, 118
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
573,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Оратів, вул. Героїв Майдану, 84
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
573,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Маньківка, вул. Шевченка Тараса, 6
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
573,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Соборна, 128
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
573,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Монастирище, вул. Соборна, 130
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
573,70 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
573,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
573,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Липовець, вул. Липківського Василя, 55
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
573,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іллінці, вул. Вільшанська, 48-Д
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
573,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іллінці, вул. Соборна, 15
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
573,70 грн