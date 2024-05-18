FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №20 - Харків (439424) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 106
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Царичанка, вул. Центральна, 109-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кобеляки, вул. Мільйонна, 16/2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Козельщина, вул. Остроградського, 67
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Покровське, вул. Центральна, 18-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лубни, просп. Володимирський, 99/8
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Глухів, вул. Інститутська, 3
Аптека твоєї родини
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кролевець, вул. Європейська, 2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 15
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Олександрія, вул. Миру, 42
Аптека твоєї родини
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новгород-Сіверський, вул. Шевченка Тараса, 21-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 19
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Миру, 194
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35