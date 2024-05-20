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FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІВ БАКТЕРИЦИДНИХ ТУРИСТ 25х72мм тканев.,25х72мм нетканев. 25х72мм полімерній основе змішаний, №15 - Запоріжжя (414824) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (6)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (3)
46,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (3)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Всього: упаковка (3)
42,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (14)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 18-А
Всього: упаковка (2)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (6)
46,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:45
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всього: упаковка (3)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Всього: упаковка (2)
42,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
Всього: упаковка (2)
42,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Всього: упаковка (3)
42,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Преображенського Інженера, 13
Всього: упаковка (2)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 9
Всього: упаковка (3)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Всього: упаковка (2)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 145
Всього: упаковка (2)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Солоне, вул. Гагаріна Юрія, 30-Б
Всього: упаковка (2)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Всього: упаковка (8)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (2)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
42,00 грн