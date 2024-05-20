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FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІВ БАКТЕРИЦИДНИХ ТУРИСТ 25х72мм тканев.,25х72мм нетканев. 25х72мм полімерній основе змішаний, №15 - Одеса (414824) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (3)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (13)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (3)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (5)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (3)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (4)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (7)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (2)
56,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (4)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Всього: упаковка (4)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Всього: упаковка (6)
46,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
Всього: упаковка (3)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
46,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (3)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (4)
46,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (12)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (3)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (2)
42,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18
Всього: упаковка (3)
48,00
Економія: -6,00 грн
42,00 грн