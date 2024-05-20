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Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаКатетерикатетери тип ФолеяRuesch Brillant КАТЕТЕР ФОЛЕЯ З SILKOMED (СИЛІКОН), ЦИЛІНДРИЧНИЙ, З ДВОМА ОТВОРАМИ, СТЕРИЛЬНИЙЦіни в аптеках

Ruesch Brillant КАТЕТЕР ФОЛЕЯ З SILKOMED (СИЛІКОН), ЦИЛІНДРИЧНИЙ, З ДВОМА ОТВОРАМИ, СТЕРИЛЬНИЙ 24 170630, №1 - Запоріжжя (360072) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (4)
362,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (8)
363,61 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
363,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Батюка, 49-А
Всього: упаковка (1)
363,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
Всього: упаковка (3)
366,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (1)
366,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Князя Острозького, 24
Всього: упаковка (2)
362,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вараш, вул. Енергетиків, 19
Всього: упаковка (1)
362,73 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом