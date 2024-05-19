PROLENE 4/0, син. 90 см +2 голки 17 мм колючі 1/2, №1 - Київ (238011) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом