Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Пульс Детальніше Відчинено Зачиняється за 44 хв Графік роботи Винники, вул. Івасюка, 31 Всього: упаковка (1) 196,50 грн Забронювати

Пульс Детальніше Відчинено Зачиняється за 44 хв Графік роботи Львів, вул. Миколайчука, 9 Всього: упаковка (11) 196,50 грн Забронювати

Пульс Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А Всього: упаковка (3) 202,90 грн Забронювати