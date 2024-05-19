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PHARMA HYALURON КРЕМ НІЧНИЙ ДОГЛЯД RICHE банка скляна 50 мл - Київ (545543) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
639,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (2)
581,07 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
581,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
581,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
581,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
668,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
610,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
581,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
668,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, просп. Воскресенський, 22
Всього: упаковка (1)
428,10 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Всього: упаковка (1)
581,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (2)
639,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (2)
581,07 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
581,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
639,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (1)
463,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
581,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
Всього: упаковка (1)
581,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 26
Всього: упаковка (2)
581,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, шосе Харківське, 158-Г
Всього: упаковка (1)
581,07 грн