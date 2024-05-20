Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаPHARMA HYALURON КРЕМ ДЕННИЙ ДОГЛЯД RICHEЦіни в аптеках

PHARMA HYALURON КРЕМ ДЕННИЙ ДОГЛЯД RICHE банка скляна 50 мл - Одеса (545541) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
414,36
Економія: -23,16 грн
391,20 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
413,06
Економія: -14,74 грн
398,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
420,23
Економія: -24,31 грн
395,92 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
452,54 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
455,83
Економія: -20,63 грн
435,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (2)
474,75
Економія: -28,35 грн
446,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
492,06 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
449,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
493,48 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (2)
472,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
449,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 9
Всього: упаковка (2)
417,38
Економія: -26,98 грн
390,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (2)
444,90
Економія: -20,90 грн
424,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Педагогічна, 11
Всього: упаковка (2)
426,23
Економія: -26,31 грн
399,92 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
449,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (2)
478,73
Економія: -18,01 грн
460,72 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (2)
509,00 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Всього: упаковка (1)
449,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Будівельна, 48-Г
Всього: упаковка (1)
484,17 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (1)
449,50 грн