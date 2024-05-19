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PHARMA HYALURON КРЕМ ДЕННИЙ ДОГЛЯД RICHE банка скляна 50 мл - Київ (545541) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
495,21 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
496,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
516,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
472,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
483,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
480,40
Економія: -30,80 грн
449,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (2)
460,95
Економія: -14,55 грн
446,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
411,49
Економія: -18,77 грн
392,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (2)
464,84
Економія: -18,44 грн
446,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
473,88
Економія: -24,28 грн
449,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (2)
482,98
Економія: -26,26 грн
456,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
463,76
Економія: -14,16 грн
449,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (2)
453,00
Економія: -18,68 грн
434,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
484,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
491,49 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
513,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Солом'янська, 36
Всього: упаковка (1)
508,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, просп. Бандери Степана, 16-Б
Всього: упаковка (2)
494,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, просп. Берестейський, 47-А
Всього: упаковка (1)
510,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
512,91 грн