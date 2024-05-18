Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаPHARMA HYALURON КРЕМ ДЕННИЙ ДОГЛЯД RICHEЦіни в аптеках

PHARMA HYALURON КРЕМ ДЕННИЙ ДОГЛЯД RICHE банка скляна 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (545541) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
482,86 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
513,73 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
472,69
Економія: -16,69 грн
456,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (1)
449,77 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
489,57 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (1)
507,68 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
445,72
Економія: -19,40 грн
426,32 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
426,58 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (2)
426,09
Економія: -14,89 грн
411,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
484,13 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
Всього: упаковка (1)
477,76 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
479,39
Економія: -23,39 грн
456,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (2)
473,31
Економія: -28,51 грн
444,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
463,39 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 1
Всього: упаковка (1)
427,63
Економія: -24,43 грн
403,20 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Логістична, 7-А
Всього: упаковка (2)
548,77 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (1)
487,02 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
513,09 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 41-Д
Всього: упаковка (2)
508,53 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-Д
Всього: упаковка (2)
511,76 грн