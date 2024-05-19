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PHARMA HYALURON МІЦЕЛЯРНА ВОДА 200 мл - Київ (426134) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
331,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
329,42 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
285,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
345,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
310,21
Економія: -19,89 грн
290,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (2)
282,52
Економія: -8,92 грн
273,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
276,54
Економія: -12,62 грн
263,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (2)
289,90
Економія: -11,50 грн
278,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
291,16
Економія: -18,44 грн
272,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
316,26
Економія: -14,66 грн
301,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
314,69
Економія: -13,09 грн
301,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
311,10
Економія: -9,50 грн
301,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
296,18
Економія: -12,18 грн
284,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (2)
302,89
Економія: -12,49 грн
290,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (3)
301,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
331,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, просп. Бандери Степана, 16-Б
Всього: упаковка (2)
330,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
321,02
Економія: -19,42 грн
301,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
330,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
375,69 грн