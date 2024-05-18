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PHARMA HYALURON МІЦЕЛЯРНА ВОДА 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (426134) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
312,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
314,36
Економія: -12,76 грн
301,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
371,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
305,18
Економія: -10,78 грн
294,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
301,59 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
315,32
Економія: -13,72 грн
301,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (2)
273,47
Економія: -9,55 грн
263,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
301,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (2)
309,50
Економія: -15,10 грн
294,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (1)
319,70
Економія: -18,10 грн
301,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
285,14
Економія: -14,02 грн
271,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (2)
303,91
Економія: -18,31 грн
285,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
299,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
370,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
314,39
Економія: -12,79 грн
301,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
301,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 1
Всього: упаковка (1)
286,70
Економія: -16,38 грн
270,32 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
316,89
Економія: -15,29 грн
301,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Логістична, 7-А
Всього: упаковка (2)
316,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (2)
299,26 грн