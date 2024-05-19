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PHARMA HYALURON LIP BOOSTER БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОБ'ЄМУ ГУБ МАРСАЛА 7 мл - Київ (426133) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
291,88 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
267,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
260,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
287,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
261,57
Економія: -16,77 грн
244,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
272,46
Економія: -14,94 грн
257,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
252,78
Економія: -7,98 грн
244,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
256,50
Економія: -11,70 грн
244,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (2)
240,67
Економія: -9,55 грн
231,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
254,08
Економія: -9,28 грн
244,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
316,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
256,70
Економія: -11,90 грн
244,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
258,02
Економія: -13,22 грн
244,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (3)
269,87
Економія: -14,67 грн
255,20 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (3)
316,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
316,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
244,99
Економія: -12,99 грн
232,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
255,42
Економія: -10,62 грн
244,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
252,51
Економія: -7,71 грн
244,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
316,33 грн