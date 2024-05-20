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PHARMA HYALURON LIP BOOSTER БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОБ'ЄМУ ГУБ РОЖЕВИЙ 7 мл - Одеса (426130) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (2)
316,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
255,19 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (2)
255,48
Економія: -11,56 грн
243,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (2)
266,22
Економія: -15,90 грн
250,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
329,26 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
316,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (1)
316,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
316,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
347,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
268,99 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 16
Всього: упаковка (1)
316,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
316,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (2)
316,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (2)
316,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 19-А
Всього: упаковка (1)
316,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
316,40 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (2)
316,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
Всього: упаковка (1)
316,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (1)
316,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (2)
316,00 грн