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PHARMA HYALURON LIP BOOSTER БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОБ'ЄМУ ГУБ РОЖЕВИЙ 7 мл - Київ (426130) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
273,01 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
274,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
267,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
347,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
286,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
258,06
Економія: -16,54 грн
241,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
255,53
Економія: -14,01 грн
241,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
233,70
Економія: -7,38 грн
226,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (2)
259,83
Економія: -10,31 грн
249,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
266,39
Економія: -16,87 грн
249,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
316,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (2)
261,65
Економія: -12,13 грн
249,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
262,99
Економія: -13,47 грн
249,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
269,87
Економія: -14,67 грн
255,20 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
316,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
316,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
251,17
Економія: -10,45 грн
240,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
257,38
Економія: -7,86 грн
249,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
316,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (2)
250,32
Економія: -10,32 грн
240,00 грн