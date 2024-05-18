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PHARMA HYALURON LIP BOOSTER БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОБ'ЄМУ ГУБ РОЖЕВИЙ 7 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (426130) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
284,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
260,07
Економія: -10,55 грн
249,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
287,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
285,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
316,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
316,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
316,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (2)
316,33 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
235,78
Економія: -10,26 грн
225,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (2)
238,66
Економія: -8,34 грн
230,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
Всього: упаковка (1)
268,11 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
347,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (2)
316,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
363,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (2)
268,21
Економія: -13,09 грн
255,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (1)
264,49
Економія: -14,97 грн
249,52 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
262,42
Економія: -12,90 грн
249,52 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
316,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Всього: упаковка (2)
316,33 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1)
246,59
Економія: -9,07 грн
237,52 грн