Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюАНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ PURI-SEBOGEL серії "PHARMACERIS T ВУГРОВА ТА ЖИРНА ШКІРА"Ціни в аптеках

АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ PURI-SEBOGEL серії "PHARMACERIS T ВУГРОВА ТА ЖИРНА ШКІРА" 190 мл - Одеса (430237) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
301,05 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
318,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
283,14 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
301,06 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
Всього: упаковка (1)
318,40 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (2)
420,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
285,73 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Тополина, 26/1
Всього: упаковка (2)
318,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
301,05 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
284,13 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
318,40 грн
Аптека enter
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
318,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
Всього: упаковка (2)
334,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
Всього: упаковка (1)
318,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (2)
318,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (2)
318,40 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
384,14 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
357,28 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
382,77 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Ізмаїл, вул. Торгова, 48
Всього: упаковка (1)
384,74 грн