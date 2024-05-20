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АВЕН СІКАЛЬФАТ КРЕМ ДЛЯ РУК ДЛЯ ЗАХИСТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОДРАЗНЕННОЇ АБО ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ 100 мл - Одеса (457848) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
369,45
Економія: -16,65 грн
352,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
369,56
Економія: -16,76 грн
352,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
406,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
368,99
Економія: -16,19 грн
352,80 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
437,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
370,19
Економія: -17,39 грн
352,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
365,47
Економія: -12,67 грн
352,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
335,84
Економія: -13,04 грн
322,80 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
437,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (4)
368,78
Економія: -15,98 грн
352,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
367,41
Економія: -14,61 грн
352,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
368,71
Економія: -15,91 грн
352,80 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
437,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
372,94
Економія: -20,14 грн
352,80 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
437,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
372,66
Економія: -19,86 грн
352,80 грн
В інших містах:
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
437,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
426,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
389,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
388,86 грн