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АВЕН СІКАЛЬФАТ КРЕМ ДЛЯ РУК ДЛЯ ЗАХИСТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОДРАЗНЕННОЇ АБО ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ 100 мл - Львів (457848) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
433,68
Економія: -4,71 грн
428,97 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
370,55
Економія: -17,75 грн
352,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
367,55
Економія: -14,75 грн
352,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
376,97
Економія: -24,17 грн
352,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
374,43
Економія: -21,63 грн
352,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
333,61
Економія: -10,81 грн
322,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
372,35
Економія: -19,55 грн
352,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
465,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (2)
437,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (2)
441,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
454,30 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Замарстинівська, 127
Всього: упаковка (2)
434,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 93
Всього: упаковка (1)
443,40 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 170-М
Всього: упаковка (1)
430,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (1)
437,50 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: упаковка (2)
426,90 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Любінська, 104
Всього: упаковка (1)
454,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (2)
421,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (2)
490,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 151
Всього: упаковка (1)
421,60 грн