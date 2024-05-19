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АВЕН СІКАЛЬФАТ КРЕМ ДЛЯ РУК ДЛЯ ЗАХИСТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОДРАЗНЕННОЇ АБО ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ 100 мл - Київ (457848) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
423,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
397,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
399,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
376,97
Економія: -24,17 грн
352,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
373,26
Економія: -20,46 грн
352,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
371,89
Економія: -19,09 грн
352,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (2)
364,30
Економія: -11,50 грн
352,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
363,45
Економія: -10,65 грн
352,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
369,66
Економія: -16,86 грн
352,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
367,37
Економія: -14,57 грн
352,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
366,17
Економія: -13,37 грн
352,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (2)
369,95
Економія: -17,15 грн
352,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
329,47
Економія: -17,47 грн
312,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
371,50
Економія: -18,70 грн
352,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
373,93
Економія: -21,13 грн
352,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
367,94
Економія: -15,14 грн
352,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
401,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
374,81
Економія: -22,01 грн
352,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (4)
423,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
375,52
Економія: -22,72 грн
352,80 грн