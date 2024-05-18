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АВЕН СІКАЛЬФАТ КРЕМ ДЛЯ РУК ДЛЯ ЗАХИСТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОДРАЗНЕННОЇ АБО ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (457848) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
365,71
Економія: -12,91 грн
352,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
376,16
Економія: -23,36 грн
352,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
368,85
Економія: -16,05 грн
352,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
376,54
Економія: -23,74 грн
352,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
366,67
Економія: -13,87 грн
352,80 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
388,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
353,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
339,65
Економія: -16,85 грн
322,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
366,59
Економія: -13,79 грн
352,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
390,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
375,10
Економія: -22,30 грн
352,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
369,21
Економія: -16,41 грн
352,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
368,01
Економія: -15,21 грн
352,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
424,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
424,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (3)
333,17
Економія: -10,05 грн
323,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
427,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
391,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
346,65
Економія: -15,15 грн
331,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Валки, пл. Центральна, 3
Всього: упаковка (1)
388,47 грн