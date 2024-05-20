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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ ВИСОКОГО СТУПЕНЮ УФ ЗАХИСТУ SPF 50 ДЛЯ НАДМІРНО ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 50 мл - Одеса (165792) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
801,11
Економія: -84,30 грн
716,81 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (2)
796,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (5)
802,71
Економія: -101,97 грн
700,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
794,30
Економія: -54,54 грн
739,76 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
799,65
Економія: -69,84 грн
729,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
796,67
Економія: -69,92 грн
726,75 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
808,68
Економія: -111,00 грн
697,68 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
808,07
Економія: -104,27 грн
703,80 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (4)
728,55
Економія: -21,86 грн
706,69 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (4)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (4)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (3)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (2)
728,55
Економія: -21,86 грн
706,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
808,45
Економія: -62,58 грн
745,87 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Всього: упаковка (1)
804,55
Економія: -60,97 грн
743,58 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (3)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (2)
806,23
Економія: -59,59 грн
746,64 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
796,00 грн