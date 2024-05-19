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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ ВИСОКОГО СТУПЕНЮ УФ ЗАХИСТУ SPF 50 ДЛЯ НАДМІРНО ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 50 мл - Львів (165792) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
723,89
Економія: -42,62 грн
681,27 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (3)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
796,98
Економія: -99,30 грн
697,68 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (3)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (3)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
790,63
Економія: -40,16 грн
750,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
807,38
Економія: -56,91 грн
750,47 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (3)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (3)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (1)
800,80
Економія: -54,16 грн
746,64 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (2)
728,55
Економія: -21,86 грн
706,69 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
799,20
Економія: -52,56 грн
746,64 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Рівне, вул. Соборна, 156
Всього: упаковка (1)
814,19
Економія: -94,32 грн
719,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Ужгород, вул. Закарпатська, 47
Всього: упаковка (1)
744,85
Економія: -63,58 грн
681,27 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (3)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (3)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн