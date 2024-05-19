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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ ВИСОКОГО СТУПЕНЮ УФ ЗАХИСТУ SPF 50 ДЛЯ НАДМІРНО ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 50 мл - Київ (165792) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
796,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
796,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
817,40
Економія: -149,55 грн
667,85 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (4)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
796,59
Економія: -111,15 грн
685,44 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
816,71
Економія: -99,90 грн
716,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
802,18
Економія: -107,56 грн
694,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
807,84
Економія: -139,99 грн
667,85 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (3)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (3)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
805,55
Економія: -120,11 грн
685,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
797,82
Економія: -112,38 грн
685,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (2)
812,74
Економія: -127,30 грн
685,44 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (3)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (2)
728,55
Економія: -21,86 грн
706,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
814,27
Економія: -146,42 грн
667,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
816,87
Економія: -80,17 грн
736,70 грн