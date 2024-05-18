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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ ВИСОКОГО СТУПЕНЮ УФ ЗАХИСТУ SPF 50 ДЛЯ НАДМІРНО ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ 50 мл - Харків (165792) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
800,80
Економія: -85,52 грн
715,28 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
813,73
Економія: -119,11 грн
694,62 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
796,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
799,20
Економія: -53,33 грн
745,87 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (4)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (2)
728,55
Економія: -21,86 грн
706,69 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (2)
728,55
Економія: -21,86 грн
706,69 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (4)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (2)
728,55
Економія: -21,86 грн
706,69 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (3)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (1)
728,55
Економія: -21,86 грн
706,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
803,02
Економія: -135,17 грн
667,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
816,48
Економія: -148,63 грн
667,85 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (1)
728,55
Економія: -21,86 грн
706,69 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
795,60
Економія: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
Всього: упаковка (1)
801,72
Економія: -104,04 грн
697,68 грн