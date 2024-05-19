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SVR ТОПІАЛІС КРЕМ-БАР'ЄР тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Львів (449358) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
426,32
Економія: -27,80 грн
398,52 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
369,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
369,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
369,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 29
Всього: упаковка (1)
405,59 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (2)
400,90
Економія: -26,36 грн
374,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
399,18
Економія: -24,49 грн
374,69 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
380,89 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (2)
384,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
405,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Злуки, 4
Всього: упаковка (1)
405,59 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (2)
380,22 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
383,59
Економія: -2,47 грн
381,12 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
385,17
Економія: -3,61 грн
381,56 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (2)
369,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (1)
369,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилів, вул. Грушевського, 187-Б
Всього: упаковка (1)
379,58 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
351,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 1
Всього: упаковка (1)
369,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 50
Всього: упаковка (1)
379,60 грн