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SVR ТОПІАЛІС КРЕМ-БАР'ЄР тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Київ (449358) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
405,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
405,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
442,80
Економія: -13,28 грн
429,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
405,59 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
400,21
Економія: -56,37 грн
343,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
435,58
Економія: -68,22 грн
367,36 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
442,80
Економія: -13,28 грн
429,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Мукачівська, 5-А
Всього: упаковка (1)
379,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Білецького Академіка, 11
Всього: упаковка (1)
379,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Данченка Сергія, 14
Всього: упаковка (1)
385,06 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
442,80
Економія: -13,28 грн
429,52 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
442,80
Економія: -13,28 грн
429,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Крюківщина, вул. Єдності, 2
Всього: упаковка (1)
379,58 грн