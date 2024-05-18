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SVR ТОПІАЛІС КРЕМ-БАР'ЄР тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (449358) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
397,00
Економія: -66,00 грн
331,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
426,03
Економія: -76,71 грн
349,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (1)
379,58 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
442,80
Економія: -13,28 грн
429,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
442,80
Економія: -13,28 грн
429,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
442,80
Економія: -13,28 грн
429,52 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
442,80
Економія: -13,28 грн
429,52 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
Всього: упаковка (1)
379,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
436,04
Економія: -53,92 грн
382,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
379,58 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
442,80
Економія: -13,28 грн
429,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
405,59 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
414,45
Економія: -12,43 грн
402,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
379,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
434,27
Економія: -43,13 грн
391,14 грн