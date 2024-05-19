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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейSVR ТОПІАЛІС ПАЛЬПЕБРАЛ КРЕМ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ДЛЯ ПОВІК тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR ТОПІАЛІС ПАЛЬПЕБРАЛ КРЕМ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ДЛЯ ПОВІК тм "Laboratoires SVR" 15 мл - Львів (449350) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
642,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
743,35
Економія: -48,47 грн
694,88 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
642,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
624,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
624,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
624,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
642,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
642,90 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
583,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
684,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (3)
633,35
Економія: -41,65 грн
591,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
630,12
Економія: -38,66 грн
591,46 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
566,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
686,27 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
669,63 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (2)
624,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
606,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, просп. Волі, 4
Всього: упаковка (3)
624,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 5/1
Всього: упаковка (1)
689,69 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (2)
669,98 грн