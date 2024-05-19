SVR ТОПІАЛІС ПАЛЬПЕБРАЛ КРЕМ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ДЛЯ ПОВІК тм "Laboratoires SVR" 15 мл - Київ (449350) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 28 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Аптека оптових цін
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Київ, вул. Володимирська, 42
Біла ромашка
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Київ, пл. Спортивна, 1-А
Біла ромашка
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Київ, вул. Ярославська, 56-А
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Антоновича, 176
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
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Всього: упаковка (1)
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Київ, просп. Оболонський, 7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Віталюкс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Онлайн №2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Здановської Юлії, 52/3
Біла ромашка
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Київ, вул. Щербаківського Данила, 58