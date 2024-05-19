Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейSVR ТОПІАЛІС ПАЛЬПЕБРАЛ КРЕМ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ДЛЯ ПОВІК тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR ТОПІАЛІС ПАЛЬПЕБРАЛ КРЕМ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ДЛЯ ПОВІК тм "Laboratoires SVR" 15 мл - Київ (449350) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
708,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
688,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
708,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
685,11 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
624,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
691,12 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
772,25
Економія: -23,17 грн
749,08 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
772,25
Економія: -23,17 грн
749,08 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
688,22 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
697,27 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
697,27 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
772,25
Економія: -23,17 грн
749,08 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
772,25
Економія: -23,17 грн
749,08 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, просп. Оболонський, 7
Всього: упаковка (1)
687,22 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
654,80
Економія: -19,64 грн
635,16 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (3)
606,32 грн
Онлайн №2
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
606,32 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
692,91 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Здановської Юлії, 52/3
Всього: упаковка (1)
686,32 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
772,25
Економія: -23,17 грн
749,08 грн