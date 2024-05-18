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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейSVR ТОПІАЛІС ПАЛЬПЕБРАЛ КРЕМ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ДЛЯ ПОВІК тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR ТОПІАЛІС ПАЛЬПЕБРАЛ КРЕМ ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ДЛЯ ПОВІК тм "Laboratoires SVR" 15 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (449350) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
692,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
666,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
697,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
751,57
Економія: -127,46 грн
624,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
624,00 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
691,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
587,52 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
689,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (2)
689,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
742,85
Економія: -128,75 грн
614,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (2)
688,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
585,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (1)
693,10 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (1)
689,05 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (2)
690,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
684,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
587,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (2)
586,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
693,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Валки, пл. Центральна, 3
Всього: упаковка (2)
690,58 грн