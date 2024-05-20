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SVR ТОПІАЛІС КРЕМ ОЧИЩАЮЧИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Одеса (449333) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
1027,81
Економія: -98,20 грн
929,61 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
956,00 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
956,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
1066,50
Економія: -32,00 грн
1034,50 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
956,00 грн
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
956,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
822,03 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
1066,50
Економія: -32,00 грн
1034,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
1066,50
Економія: -32,00 грн
1034,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
1066,50
Економія: -32,00 грн
1034,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
1066,50
Економія: -32,00 грн
1034,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
963,01 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
1066,50
Економія: -32,00 грн
1034,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
951,75
Економія: -28,55 грн
923,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 50
Всього: упаковка (1)
977,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (3)
837,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
1066,50
Економія: -32,00 грн
1034,50 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
963,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
1066,50
Економія: -32,00 грн
1034,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
1066,50
Економія: -32,00 грн
1034,50 грн