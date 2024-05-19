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SVR ТОПІАЛІС КРЕМ ОЧИЩАЮЧИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ТА ТІЛА тм "Laboratoires SVR" 400 мл - Київ (449333) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
977,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
977,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
1066,50
Економія: -32,00 грн
1034,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
1066,50
Економія: -32,00 грн
1034,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
951,75
Економія: -28,55 грн
923,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
859,39 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
951,75
Економія: -28,55 грн
923,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
963,01 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
1066,50
Економія: -32,00 грн
1034,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
865,40
Економія: -25,96 грн
839,44 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
837,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
879,27 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
1066,50
Економія: -32,00 грн
1034,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
1066,50
Економія: -32,00 грн
1034,50 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
1066,50
Економія: -32,00 грн
1034,50 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
784,66 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
1066,50
Економія: -32,00 грн
1034,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
951,75
Економія: -28,55 грн
923,20 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
963,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
1066,50
Економія: -32,00 грн
1034,50 грн
У місті Київ більше немає пропозицій з препаратом