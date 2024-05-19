Бажаємо здоров'я Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Київ, пл. Незалежності, 1 Всього: упаковка (1) 977,60 грн Забронювати

Бажаємо здоров'я Детальніше Зачинено Відчиняється за 03 хв Графік роботи Київ, вул. Хрещатик, 16-А Всього: упаковка (1) 977,60 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Зачинено Відчиняється за 03 хв Графік роботи Київ, пл. Спортивна, 1-А Всього: упаковка (1) 1066,50 Економія: -32,00 грн 1034,50 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Зачинено Відчиняється за 03 хв Графік роботи Київ, вул. Антоновича, 50 Всього: упаковка (1) 1066,50 Економія: -32,00 грн 1034,50 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Зачинено Відчиняється за 03 хв Графік роботи Київ, вул. Ярославська, 56-А Всього: упаковка (1) 951,75 Економія: -28,55 грн 923,20 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється за 03 хв Графік роботи Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5 Всього: упаковка (1) 859,39 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Зачинено Відчиняється за 03 хв Графік роботи Київ, вул. Антоновича, 176 Всього: упаковка (1) 951,75 Економія: -28,55 грн 923,20 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється за 03 хв Графік роботи Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б Всього: упаковка (1) 963,01 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Зачинено Відчиняється за 03 хв Графік роботи Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П Всього: упаковка (1) 1066,50 Економія: -32,00 грн 1034,50 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, просп. Воскресенський, 36 Всього: упаковка (1) 865,40 Економія: -25,96 грн 839,44 грн Забронювати

Віталюкс Детальніше Зачинено Відчиняється за 03 хв Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18 Всього: упаковка (1) 837,40 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється за 03 хв Графік роботи Київ, вул. Практична, 2 Всього: упаковка (1) 879,27 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12 Всього: упаковка (1) 1066,50 Економія: -32,00 грн 1034,50 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Зачинено Відчиняється за 03 хв Графік роботи Київ, вул. Щербаківського Данила, 58 Всього: упаковка (1) 1066,50 Економія: -32,00 грн 1034,50 грн Забронювати

Будь здоровий Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33 Всього: упаковка (1) 1066,50 Економія: -32,00 грн 1034,50 грн Забронювати

Аптекар Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Лаврухіна, 4 Всього: упаковка (1) 784,66 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, дорога Кільцева, 1 Всього: упаковка (1) 1066,50 Економія: -32,00 грн 1034,50 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Київ, вул. Мишуги Олександра, 4 Всього: упаковка (1) 951,75 Економія: -28,55 грн 923,20 грн Забронювати

Аптекар Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, шосе Столичне, 103 Всього: упаковка (1) 963,00 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Зачинено Відчиняється за 03 хв Графік роботи Київ, шосе Столичне, 103/3 Всього: упаковка (1) 1066,50 Економія: -32,00 грн 1034,50 грн Забронювати