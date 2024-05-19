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SVR ТОПІАЛІС КРЕМ ДЛЯ РУК тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Львів (449332) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
204,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
247,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
273,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
273,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
247,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
247,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
204,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
273,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
275,04 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (2)
265,18
Економія: -1,51 грн
263,67 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (1)
273,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (1)
273,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, просп. Волі, 4
Всього: упаковка (2)
273,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (2)
247,55 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 42-А
Всього: упаковка (1)
273,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (2)
275,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (1)
272,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 96
Всього: упаковка (1)
273,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
266,37
Економія: -2,24 грн
264,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (2)
254,49 грн