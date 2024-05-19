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SVR ТОПІАЛІС КРЕМ ДЛЯ РУК тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Київ (449332) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
286,34 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
286,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
272,70 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (3)
240,62 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
286,25
Економія: -8,59 грн
277,66 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (2)
286,25
Економія: -8,59 грн
277,66 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
240,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
256,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
274,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
257,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
Всього: упаковка (2)
258,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (2)
258,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Всього: упаковка (1)
261,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
273,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
247,19 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (2)
235,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (2)
247,19 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (2)
273,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
306,50
Економія: -9,20 грн
297,30 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (2)
286,25
Економія: -8,59 грн
277,66 грн