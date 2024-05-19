SVR ТОПІАЛІС КРЕМ ДЛЯ РУК тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Київ (449332) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 25 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Віталюкс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Ярославська, 56-А
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека оптових цін
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Київ, просп. Оболонський, 22-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Практична, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Будь здоровий
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33