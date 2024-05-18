SVR ТОПІАЛІС КРЕМ ДЛЯ РУК тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (449332) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Валки, пл. Центральна, 3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20