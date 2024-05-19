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SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л - Львів (449331) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Сокільники, вул. Лесі Українки, 21
Всього: упаковка (2)
887,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
887,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (3)
887,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (4)
887,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
868,14 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (1)
887,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (1)
887,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
887,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 35-А
Всього: упаковка (1)
887,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Легоцького, 52
Всього: упаковка (1)
887,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Капушанська, 168
Всього: упаковка (1)
887,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 7
Всього: упаковка (1)
887,05 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Славута, вул. Соборності, 20
Всього: упаковка (1)
882,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
826,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
1053,00
Економія: -31,59 грн
1021,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
850,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
851,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
1053,00
Економія: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
984,15
Економія: -29,52 грн
954,63 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
1053,00
Економія: -31,59 грн
1021,41 грн