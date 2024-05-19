Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяSVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л - Київ (449331) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (4)
826,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
772,74 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
1053,00
Економія: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
1053,00
Економія: -31,59 грн
1021,41 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (2)
826,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
950,82 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
1053,00
Економія: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
1053,00
Економія: -31,59 грн
1021,41 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (3)
826,80 грн
Онлайн №2
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
826,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
909,47 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (2)
868,15 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (2)
1053,00
Економія: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
1053,00
Економія: -31,59 грн
1021,41 грн
Будь здоровий
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (1)
1053,00
Економія: -31,59 грн
1021,41 грн
Аптека tas
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, просп. Берестейський, 96
Всього: упаковка (2)
826,80 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
868,14 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
1053,00
Економія: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
1053,00
Економія: -31,59 грн
1021,41 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (2)
1053,00
Економія: -31,59 грн
1021,41 грн
У місті Київ більше немає пропозицій з препаратом