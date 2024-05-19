SVR ТОПІАЛІС ГЕЛЬ-ЛАВАНТЕ тм "Laboratoires SVR" 1 л - Київ (449331) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 20 аптеках
Віталюкс
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Віталюкс
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Онлайн №2
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Практична, 2
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Будь здоровий
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Аптека tas
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, просп. Берестейський, 96
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
У місті Київ більше немає пропозицій з препаратом