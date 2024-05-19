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SVR ТОПІАЛІС БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ тм "Laboratoires SVR" 4 г - Львів (449330) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
269,20 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
298,56 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
269,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (3)
286,08 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перечин, пл. Народна, 19
Всього: упаковка (1)
269,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
269,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
276,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
300,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
269,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Капушанська, 168
Всього: упаковка (1)
269,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Станційна, 2/1
Всього: упаковка (1)
269,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилів, вул. Грушевського, 187-Б
Всього: упаковка (1)
287,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 52/2
Всього: упаковка (1)
269,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
280,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (1)
287,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (5)
262,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 50
Всього: упаковка (1)
287,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (1)
306,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
Всього: упаковка (1)
287,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 113
Всього: упаковка (3)
269,20 грн