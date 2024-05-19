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SVR ТОПІАЛІС БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ тм "Laboratoires SVR" 4 г - Київ (449330) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
281,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (2)
309,59
Економія: -37,87 грн
271,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
245,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (2)
262,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1)
279,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
280,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
262,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (3)
302,31 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
313,20
Економія: -9,40 грн
303,80 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (6)
262,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
289,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Мукачівська, 5-А
Всього: упаковка (1)
287,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Білецького Академіка, 11
Всього: упаковка (1)
287,40 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
313,20
Економія: -9,40 грн
303,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Калнишевського Петра, 2
Всього: упаковка (2)
245,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 4
Всього: упаковка (1)
287,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Драгоманова, 40-Е
Всього: упаковка (1)
281,43 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
313,20
Економія: -9,40 грн
303,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
313,20
Економія: -9,40 грн
303,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
Всього: упаковка (2)
245,92 грн