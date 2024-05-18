SVR ТОПІАЛІС БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ тм "Laboratoires SVR" 4 г - Дніпро (Дніпропетровськ) (449330) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Валки, пл. Центральна, 3
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А