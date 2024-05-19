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SVR ДЕНСІТІУМ КРЕМ РІШ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Київ (449323) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
1694,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
1814,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
1680,20 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
1587,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
1826,39
Економія: -257,26 грн
1569,13 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
1686,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
Всього: упаковка (1)
1485,06 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Чернігів, вул. Пухова, 142
Всього: упаковка (1)
1485,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
1587,88 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
1662,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
1679,33 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (1)
1814,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
1860,71
Економія: -151,48 грн
1709,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
1707,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
1177,55
Економія: -69,79 грн
1107,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
1746,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
1692,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
1678,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
1798,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
1689,71 грн