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SVR ДЕНСІТИУМ КРЕМ ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО КОНТУРУ ОЧЕЙ тм "Laboratoires SVR" 15 мл - Київ (449322) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
1246,21 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
1245,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
1245,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
1248,98 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
1401,30
Економія: -280,25 грн
1121,05 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
1100,28 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (2)
1251,45
Економія: -250,25 грн
1001,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
1251,45
Економія: -250,25 грн
1001,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (2)
1208,47
Економія: -170,22 грн
1038,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
1244,71 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
1121,35 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
1265,35 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
1115,38 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (3)
1100,28 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
1246,69 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
1100,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
1031,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
1250,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (2)
1401,30
Економія: -280,25 грн
1121,05 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
1251,45
Економія: -250,25 грн
1001,20 грн