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SVR ДЕНСІТІУМ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Львів (449309) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
1638,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
1347,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
1638,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (1)
1638,00 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
1805,80 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
1642,30
Економія: -5,80 грн
1636,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
1799,10 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
1646,76
Економія: -25,10 грн
1621,66 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
1755,99
Економія: -12,58 грн
1743,41 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
1638,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
1756,97
Економія: -24,01 грн
1732,96 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 23
Всього: упаковка (1)
1638,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
1639,67 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (2)
1638,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (4)
1559,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
1797,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
1676,82 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (4)
1638,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
1587,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
1755,89 грн