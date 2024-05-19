Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаSVR ДЕНСІТІУМ КРЕМ тм "Laboratoires SVR"Ціни в аптеках

SVR ДЕНСІТІУМ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Київ (449309) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
1801,27 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
1813,33 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
1816,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
1688,47 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (3)
1891,35
Економія: -56,74 грн
1834,61 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (4)
1485,06 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -56,74 грн
1834,61 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -56,74 грн
1834,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
1826,39
Економія: -257,26 грн
1569,13 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
1793,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
1707,82 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -56,74 грн
1834,61 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
1677,77 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
1891,35
Економія: -56,74 грн
1834,61 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (11)
1485,06 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Всього: упаковка (1)
1722,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
1792,43 грн
Онлайн №2
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
1587,88 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (1)
1799,03 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (3)
1891,35
Економія: -56,74 грн
1834,61 грн