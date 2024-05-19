SVR ДЕНСІТІУМ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Київ (449309) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 32 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
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Київ, пл. Спортивна, 1-А
Віталюкс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Ярославська, 56-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Золотоустівська, 55
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Антоновича, 176
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Віталюкс
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Всього: упаковка (11)
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Київ, просп. Оболонський, 22-В
Онлайн №2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12