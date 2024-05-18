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SVR ДЕНСІТІУМ КРЕМ тм "Laboratoires SVR" 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (449309) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
1633,57 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
1826,06 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
1678,11 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
1527,00
Економія: -86,00 грн
1441,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
1946,13
Економія: -311,09 грн
1635,04 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Всього: упаковка (1)
1697,19 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (1)
1810,26 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
1804,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
1791,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
1810,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
1797,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Валки, пл. Центральна, 3
Всього: упаковка (2)
1811,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (1)
1693,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
1677,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
1678,46 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
1697,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
1676,61 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
1692,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
1687,20 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
1806,84 грн