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SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Одеса (449301) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
376,99
Економія: -42,91 грн
334,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
356,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
356,18 грн
Евіта
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Левітана, 79
Всього: упаковка (1)
357,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
363,20
Економія: -10,90 грн
352,30 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
357,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
388,80
Економія: -11,66 грн
377,14 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
357,10 грн
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
357,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
302,00
Економія: -25,00 грн
277,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
335,81 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
388,80
Економія: -11,66 грн
377,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (1)
356,29
Економія: -32,48 грн
323,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (2)
305,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
305,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
335,81 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (2)
333,43
Економія: -1,93 грн
331,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
388,80
Економія: -11,66 грн
377,14 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
388,80
Економія: -11,66 грн
377,14 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
335,00
Економія: -58,00 грн
277,00 грн