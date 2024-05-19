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SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Львів (449301) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (3)
321,55 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
349,37
Економія: -22,78 грн
326,59 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (2)
321,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
321,55 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 33
Всього: упаковка (1)
374,33
Економія: -22,97 грн
351,36 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
336,29 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
336,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (2)
337,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Злуки, 4
Всього: упаковка (1)
356,19 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
305,28 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
321,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Луцьк, просп. Мойсея Василя, 2
Всього: упаковка (1)
321,55 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (2)
337,01
Економія: -1,91 грн
335,10 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
337,07 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (2)
334,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
320,54 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (2)
321,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
321,55 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
332,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилів, вул. Грушевського, 187-Б
Всього: упаковка (1)
337,90 грн