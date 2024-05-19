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SVR ТОПІАЛІС ОЧИЩАЮЧИЙ ГЕЛЬ тм "Laboratoires SVR" 200 мл - Київ (449301) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
356,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
356,19 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
388,80
Економія: -11,66 грн
377,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
371,74
Економія: -43,42 грн
328,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
358,98
Економія: -43,91 грн
315,07 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (4)
305,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
285,14 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
388,80
Економія: -11,66 грн
377,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
342,14 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
388,80
Економія: -11,66 грн
377,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
375,44
Економія: -52,88 грн
322,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (2)
305,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
351,07 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (2)
320,54 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
305,28 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
388,80
Економія: -11,66 грн
377,14 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
305,28 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
313,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (2)
299,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Київ, вул. Мукачівська, 5-А
Всього: упаковка (1)
356,18 грн